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Мексиканский судья нарушил условия карантина, прыгнув с парашютом

Мексиканский судья нарушил условия карантина, прыгнув с парашютом
Футбол / Прочие турниры 0

Футбольный судья Адонай Эскобедо, работающий на матчах мексиканской лиги MX, нарушил режим самоизоляции, введённый из-за пандемии коронавируса, сообщает El Universal.

Эскобедо совершил прыжок с парашютом, проигнорировав правила самоизоляции. В этом сезоне арбитр работал на восьми матчах чемпионата Мексики.

Ранее совет по здравоохранению Мексики, в который входит руководство минздрава и ряд руководителей федеральных ведомств, сообщил о введении на территории страны чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения сроком на 30 дней и ввёл новые ограничительные меры.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано уже более 1,1 млн случаев заражения, более 61 тыс. человек скончалось.

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