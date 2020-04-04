Барриос купил для жителей родного города 500 продуктовых наборов

Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос помог жителям родного города Картахены в борьбе с коронавирусом.

«Вильмар Барриос оплатил 500 продуктовых наборов для жителей Картахены», — сообщает официальный «Инстаграм» петербургского клуба.

Ранее петербургский «Зенит» решил поддержать ветеранское движение клуба во время режима самоизоляции, введённого из-за пандемии коронавируса. Начиная с 3 апреля, учитывая общепринятые меры безопасности, клуб еженедельно будет доставлять своим ветеранам продуктовые наборы за собственный счёт. В акции примут участие и представители волонтёрского центра «Зенита», они помогут с упаковкой продуктовых наборов.

«Зенит» запускал новый социальный проект «Вместе победим!», в рамках которого игроки, тренерский штаб и руководство клуба пожертвовали личные средства на закупку медицинского оборудования и необходимых материалов для городской больницы святого великомученика Георгия.