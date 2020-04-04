Слуцкий объяснил, почему Дзюба не уехал из РПЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий во время прямого эфира в «Инстаграме» с комментатором Нобелем Арустамяном рассказал, почему российским игрокам непросто перейти в клуб из европейского чемпионата.



«Башкиров, твёрдый игрок РПЛ последних лет, смог уехать только в средний клуб чемпионата Польши. Это вот ориентир для тех наших игроков, которые играют на среднем уровне.



Почему Дзюба не уехал? Нужна работа агента. Тренер «Сельты» помнил Смолова по играм, когда играл против «Краснодара». Предложение по Чалову — работа агента. Головин — много ярких моментов. Миранчук стал интересен «Ювентусу» после игр против него. Дзюба провёл яркий турнир, находится в лучшей форме в своей жизни, но не нашлось человека, который смог бы сформировать предложение.



В Европе вообще никто не работает без агента. Просто в Европе есть стандартная комиссия. Когда я работал в «Халле», это было 5%», — сказал Слуцкий.

Слуцкий: Рамос знает Смолова, а в «Витессе» вот никого не знают, даже Березуцких