УЕФА планирует завершить нынешний розыгрыш Лиги чемпионов не позднее 3 августа

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о вариантах завершения нынешних розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы.
«3 августа всё должно быть завершено. Это касается как Лиги чемпионов, так и Лиги Европы. Ситуация экстраординарная. Можно проводить матчи в те же дни, когда проходят встречи национальных чемпионатов. Нам нужно быть гибкими.
Если кризис закончится, можно начать раньше. Можно проводить плей-офф по нынешней системе или сократить каждую стадию до одного матча. Главная задача — не ставить под угрозу здоровье игроков, судей и болельщиков», — цитирует Чеферина Calciomercato.com.
Напомним, все турниры под эгидой УЕФА, кроме чемпионата Беларуси, были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что матчи возобновятся не раньше предстоящего лета.
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