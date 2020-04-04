УЕФА планирует завершить нынешний розыгрыш Лиги чемпионов не позднее 3 августа

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о вариантах завершения нынешних розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«3 августа всё должно быть завершено. Это касается как Лиги чемпионов, так и Лиги Европы. Ситуация экстраординарная. Можно проводить матчи в те же дни, когда проходят встречи национальных чемпионатов. Нам нужно быть гибкими.

Если кризис закончится, можно начать раньше. Можно проводить плей-офф по нынешней системе или сократить каждую стадию до одного матча. Главная задача — не ставить под угрозу здоровье игроков, судей и болельщиков», — цитирует Чеферина Calciomercato.com.

Напомним, все турниры под эгидой УЕФА, кроме чемпионата Беларуси, были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что матчи возобновятся не раньше предстоящего лета.