Страстный танец ведущей клубного телеканала «Ювентуса». Видео

Ведущая клубного телеканала туринского «Ювентуса» Кристина Кьяботто на своей странице в «Инстаграме» опубликовала видео домашнего танца.
«Я танцую дома! Бачата», — подписала Кьяботто ролик.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Кристина родилась в Турине и с детства является поклонницей «Ювентуса». В 2004 году Кьяботто выиграла конкурс «Мисс Италия». Сразу же после победы в конкурсе «Мисс Италия» снялась в нескольких рекламных кампаниях вместе с Алессандро Дель Пьеро и начала работать на канале RAI. В 2013 году девушка трудоустроилась на клубном телеканале туринского клуба.
Бачата — музыкальный стиль и танец Доминиканской Республики, получивший также широкое распространение в латиноамериканских странах Карибского моря, а также в тех из латиноамериканских общин США, где преобладают выходцы из этих стран.
- 5 апреля 2020
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