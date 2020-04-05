Страстный танец ведущей клубного телеканала «Ювентуса». Видео

Ведущая клубного телеканала туринского «Ювентуса» Кристина Кьяботто на своей странице в «Инстаграме» опубликовала видео домашнего танца.

«Я танцую дома! Бачата», — подписала Кьяботто ролик.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Кристина родилась в Турине и с детства является поклонницей «Ювентуса». В 2004 году Кьяботто выиграла конкурс «Мисс Италия». Сразу же после победы в конкурсе «Мисс Италия» снялась в нескольких рекламных кампаниях вместе с Алессандро Дель Пьеро и начала работать на канале RAI. В 2013 году девушка трудоустроилась на клубном телеканале туринского клуба.

Бачата — музыкальный стиль и танец Доминиканской Республики, получивший также широкое распространение в латиноамериканских странах Карибского моря, а также в тех из латиноамериканских общин США, где преобладают выходцы из этих стран.