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«Стремлюсь к идеальному исполнению». Заболотный поддержал челлендж Ибрагимовича

«Стремлюсь к идеальному исполнению». Заболотный поддержал челлендж Ибрагимовича
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный поддержал челлендж форварда «Милана» Златана Ибрагимовича по футбольному фристайлу.

Заболотный на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, в котором демонстрирует свой скилл во фристайле. «Стремлюсь к идеальному исполнению как у Златана Ибрагимовича. Есть потенциал?» — написал форвард «Сочи».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба запустили челлендж по футбольному фристайлу. Ибрагимович почеканил мяч, затем принял его на грудь и присел к земле. Французский хавбек продемонстрировал несколько финтов, а затем ногой переправил мяч в баскетбольную корзину. В челлендже приняла участие девушка-фристайлер Лиза Зимуш.

Ибрагимович и Погба запустили челлендж по футбольному фристайлу
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