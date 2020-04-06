«Стремлюсь к идеальному исполнению». Заболотный поддержал челлендж Ибрагимовича

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный поддержал челлендж форварда «Милана» Златана Ибрагимовича по футбольному фристайлу.

Заболотный на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, в котором демонстрирует свой скилл во фристайле. «Стремлюсь к идеальному исполнению как у Златана Ибрагимовича. Есть потенциал?» — написал форвард «Сочи».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба запустили челлендж по футбольному фристайлу. Ибрагимович почеканил мяч, затем принял его на грудь и присел к земле. Французский хавбек продемонстрировал несколько финтов, а затем ногой переправил мяч в баскетбольную корзину. В челлендже приняла участие девушка-фристайлер Лиза Зимуш.