Ибрагимович и Погба запустили челлендж по футбольному фристайлу
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба запустили челлендж по футбольному фристайлу.
Ибрагимович почеканил мяч, затем принял его на грудь и присел к земле. Французский хавбек продемонстрировал несколько финтов, а затем ногой переправил мяч в баскетбольную корзину.
«Навыки во время карантина. Нравится?» — написал Ибрагимович в своём «инстаграме».
Кроме футболистов, в челлендже приняла участие девушка-фристайлер Лиза Зимуш.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В настоящее время Ибрагимович и Погба находятся в карантине, который был введён в связи с пандемией коронавируса. Из-за угрозы распространения болезни в Европе приостановлены все чемпионаты, кроме Беларуси.
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