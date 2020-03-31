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Ибрагимович и Погба запустили челлендж по футбольному фристайлу

Ибрагимович и Погба запустили челлендж по футбольному фристайлу
Футбол / Англия 0

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба запустили челлендж по футбольному фристайлу.

Ибрагимович почеканил мяч, затем принял его на грудь и присел к земле. Французский хавбек продемонстрировал несколько финтов, а затем ногой переправил мяч в баскетбольную корзину.

«Навыки во время карантина. Нравится?» — написал Ибрагимович в своём «инстаграме».

Кроме футболистов, в челлендже приняла участие девушка-фристайлер Лиза Зимуш.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В настоящее время Ибрагимович и Погба находятся в карантине, который был введён в связи с пандемией коронавируса. Из-за угрозы распространения болезни в Европе приостановлены все чемпионаты, кроме Беларуси.

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