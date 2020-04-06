Круговой потренировался в защитном костюме и респираторе
Защитник «Зенита» Данил Круговой, выступающий на правах аренды за «Уфу», на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото с занятий в тренажёрном зале.
На снимке Круговой поднимает гантели в защитном костюме и респираторе.
Ранее Круговой ответил на вопросы подписчиков в «Инстаграме». Футболист сказал, что «мечтает жить в другой стране». После этого Круговой объяснил свои слова, заявив, что у него «есть мечты и амбиции».
Круговой перешёл в «Зенит» из «Уфы» в августе, но всё ещё остаётся в уфимской команде на правах аренды до конца сезона.
Защитник является выпускником академии «Зенита». С 2015 по 2018 год Круговой выступал за вторую команду сине-бело-голубых, после чего отправился в «Уфу». Игрок вернулся в «Зенит» летом прошлого года.
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