«Барселона» не планирует продавать Гризманна летом
Испанская «Барселона» не планирует расставаться с французским нападающим Антуаном Гризманном, сообщает Marca.
«Барса» не будет ни продавать Гризманна, ни включать его в сделки по приобретению нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара или аргентинского форварда миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Сам игрок также не хочет покидать «Барселону». В руководстве клуба считают, что игрок ещё не окончательно адаптировался в клубе, привыкает к игре на фланге, и ему нужен ещё как минимум год в составе команды.
Антуан Гризманн перешёл в «Барселону» из мадридского «Атлетико» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 120 млн. В текущем розыгрыше чемпионата Испании француз провёл за «Барселону» 26 матчей и забил восемь мячей.
Стоичков: завершить чемпионат Испании сейчас было бы справедливо
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