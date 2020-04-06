Стоичков: завершить чемпионат Испании сейчас было бы справедливо

Бывший форвард испанской «Барселоны» и сборной Болгарии Христо Стоичков высказался о возможном возобновлении сезона в Ла Лиге.

«Если взглянуть на ситуацию в целом, на количество сыгранных матчей позволяет завершить чемпионат досрочно. Все команды остаются, никто не вылетает, но две команды поднимаются в Ла Лигу — таким образом в следующем сезоне команд будет 22. Клубы Сегунды проделали серьёзную работу и провели много матчей, нельзя просто так взять и перечеркнуть это», — приводит слова Стоичкова AS.

Чемпионат Испании, как и другие крупные мировые спортивные соревнования, приостановлен из-за пандемии коронавируса. На данный момент в Ла Лиге сыграно 27 туров, в таблице лидирует «Барселона» с 58 очками.