Стоичков: завершить чемпионат Испании сейчас было бы справедливо
Бывший форвард испанской «Барселоны» и сборной Болгарии Христо Стоичков высказался о возможном возобновлении сезона в Ла Лиге.
«Если взглянуть на ситуацию в целом, на количество сыгранных матчей позволяет завершить чемпионат досрочно. Все команды остаются, никто не вылетает, но две команды поднимаются в Ла Лигу — таким образом в следующем сезоне команд будет 22. Клубы Сегунды проделали серьёзную работу и провели много матчей, нельзя просто так взять и перечеркнуть это», — приводит слова Стоичкова AS.
Чемпионат Испании, как и другие крупные мировые спортивные соревнования, приостановлен из-за пандемии коронавируса. На данный момент в Ла Лиге сыграно 27 туров, в таблице лидирует «Барселона» с 58 очками.
Смолов объяснил возвращение в Россию
Читайте также
- 6 апреля 2020
-
05:51
-
05:32
-
04:43
-
04:25
-
04:07
-
03:41
-
03:18
-
02:49
-
02:35
-
02:14
-
01:55
-
01:39
-
01:20
-
01:03
-
00:50
-
00:40
-
00:30
-
00:19
-
00:04
-
00:02
- 5 апреля 2020
-
23:55
-
23:49
-
23:40
-
23:35
-
23:27
-
23:23
-
23:21
-
23:02
-
22:53
-
22:50
-
22:40
-
22:27
-
22:26
-
22:17
-
22:13
Партнерский контент