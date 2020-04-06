«Четвёртый точно будет Жорик». Жена Карпина пошутила после рождения третьей дочери
Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, в своём «инстаграме» прокомментировала рождение дочери.
«Мои три принцессы. Все рождённые 4-го числа. Даже не верится, что я уже мама троих. Ну раз такое дело, четвёртый точно будет Жорик», — написала Дарья.
Фото: «Инстаграм» Дарьи Карпиной
У Карпина теперь пять дочерей: Мария и Валерия — от первого брака, внебрачная дочь Вероника и полуторагодовалая Даша, которую тренеру родила нынешняя жена.
«Ростов», набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 матчах жёлто-синие одержали 11 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений. Пауза в чемпионате России продлится до 31 мая.
Ранее Карпин опубликовал видео с новорождённой дочерью.
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