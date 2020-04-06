Лепсая: «Зенит» останется гегемоном. Выходцы из Питера не оставят клуб на произвол судьбы

Футбольный функционер Тимур Лепсая поделился мнением о влиянии кризиса на российские клубы.

«Тяжелее всего будет «Спартаку». Главные акционеры — бенефициары крупной нефтяной компании. Представь себе, когда ты что-то продавал за 100 рублей, а сейчас ты продаёшь тот же товар за 20 рублей. Твоя же прибыль несколько уменьшается. Наш футбол — это история о тратах, а не о заработке. Ты из своих 80 рублей готов был тратить один рубль на футбол. Теперь у тебя заработок стал не 80 рублей: он стал минусовым.

Кому будет легче всего? «Зениту». Он всё равно останется гегемоном, потому что это некий питерский бренд, некий клуб по интересам высокопоставленных людей, выходцев из этого города, которые не оставят свой любимый клуб на произвол судьбы.

Чуть полегче будет «Краснодару». Ибо они в своё время сделали правильную ставку на развитие собственной академии. Уже пожинают эти плоды: четыре человека практически играют в основе, человек пять-шесть под основой. Плюс есть интересные ребята в «Краснодаре-2». Есть «Краснодар-3», — приводит слова Лепсая журналист Анар Ибрагимов на своём канале в «Яндекс.Дзен».