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Мать Гвардиолы скончалась от коронавируса

Мать Гвардиолы скончалась от коронавируса
Футбол / Англия 0

Долорс Сала Каррио, мать главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, скончалась в Манресе от коронавирусной инфекции. Женщине было 82 года.

«Каждый, кто связан с клубом, выражает свои самые искренние соболезнования в это тяжёлое время Пепу, его семье и всем их друзьям», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Манчестер Сити» в «Твиттере».

Гвардиола занимает пост главного тренера «Манчестер Сити» с 2016 года. Ранее каталонский специалист возглавлял такие команды, как «Барселона» и мюнхенская «Бавария».

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 1,2 млн человек. Число погибших превысило 70 тыс. человек.

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