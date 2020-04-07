Кержаков с семьёй воссоздал обложку альбома The Beatles, вынося мусор
Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер юношеской национальной команды Александр Кержаков в «Инстаграме» показал свой досуг во время карантина.
Вместе со своей семьёй экс-нападающий воссоздал обложку альбома Abbey Road группы The Beatles. При этом в руках участники пародии несли пакеты с мусором.
«Как бы выглядела легендарная обложка альбома сейчас», — написал Александр.
В настоящее время практически все национальные чемпионаты в мире приостановлены в связи с пандемией коронавируса. Единственной страной в Европе, где проходят матчи высшей лиги, остаётся Беларусь. Также продолжают играть в Никарагуа и Таджикистане, а шведские клубы регулярно проводят товарищеские встречи.
Ранее Кержаков опубликовал смешное видео с сыном.
Читайте также
- 7 апреля 2020
-
16:50
-
16:48
-
16:42
-
16:40
-
16:38
-
16:09
-
16:09
-
15:48
-
15:34
-
15:22
-
15:18
-
15:07
-
14:57
-
14:41
-
14:31
-
14:14
-
14:04
-
13:57
-
13:31
-
13:29
-
13:11
-
13:10
-
12:55
-
12:31
-
12:31
-
12:11
-
12:06
-
11:36
-
11:33
-
11:10
-
10:29
-
10:23
-
10:00
-
10:00
-
09:52
Партнерский контент