Кержаков с семьёй воссоздал обложку альбома The Beatles, вынося мусор

Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер юношеской национальной команды Александр Кержаков в «Инстаграме» показал свой досуг во время карантина.



Вместе со своей семьёй экс-нападающий воссоздал обложку альбома Abbey Road группы The Beatles. При этом в руках участники пародии несли пакеты с мусором.



«Как бы выглядела легендарная обложка альбома сейчас», — написал Александр.

В настоящее время практически все национальные чемпионаты в мире приостановлены в связи с пандемией коронавируса. Единственной страной в Европе, где проходят матчи высшей лиги, остаётся Беларусь. Также продолжают играть в Никарагуа и Таджикистане, а шведские клубы регулярно проводят товарищеские встречи.

Ранее Кержаков опубликовал смешное видео с сыном.