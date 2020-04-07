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Кержаков с семьёй воссоздал обложку альбома The Beatles, вынося мусор

Кержаков с семьёй воссоздал обложку альбома The Beatles, вынося мусор
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер юношеской национальной команды Александр Кержаков в «Инстаграме» показал свой досуг во время карантина.

Вместе со своей семьёй экс-нападающий воссоздал обложку альбома Abbey Road группы The Beatles. При этом в руках участники пародии несли пакеты с мусором.

«Как бы выглядела легендарная обложка альбома сейчас», — написал Александр.

В настоящее время практически все национальные чемпионаты в мире приостановлены в связи с пандемией коронавируса. Единственной страной в Европе, где проходят матчи высшей лиги, остаётся Беларусь. Также продолжают играть в Никарагуа и Таджикистане, а шведские клубы регулярно проводят товарищеские встречи.

Ранее Кержаков опубликовал смешное видео с сыном.

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