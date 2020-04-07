Заражённые коронавирусом: актуальный список футболистов на 7 апреля

Практически все европейские чемпионаты, среди которых пять ведущих лиг, из-за пандемии коронавируса приостановлены. В настоящее время известно о 47 футболистах, заражённых инфекцией.



Италия



Пауло Дибала, Даниэле Ругани, Блез Матюиди, Пауло Дибала (повторно) (все — «Ювентус»), Херман Песселья, Патрик Кутроне, Душан Влахович (все — «Фиорентина»), Маноло Габбьядини, Олбин Экдаль, Антонино ла Гумина, Мортен Торсби, Фабио Депаоли, Бартош Берешиньски, Эдгар Баррето (все — «Сампдория»), Маттиа Цаканьи («Верона»), Кинг Пол Акпан Удо («Пьянезе»), Дэниел Мальдини («Милан»), Андреа Саранити («Лечче»), Марко Спортьелло («Аталанта»), Антонио Джуниор Вакка («Венеция»).



Испания



У Лэй, Леандро Кабрера (оба — «Эспаньол»), Жонатас («Эльче»), Йелко Алфая («Бергантиньос»), Хосе Луис Гайя, Эльяким Мангала и ещё 7 других игроков «Валенсии», а также неназванный футболист «Жироны».



Германия



Максимилиан Миттельштедт («Герта»), Лука Килиан («Падерборн 07»), Яннес-Килиан Хорн, Тимо Хюберс (оба — «Ганновер-96»), Фабиан Нюрнбергер («Нюрнберг»).



Англия



Джеймс Болтон, Энди Кэннон, Шон Рагет (все — «Портсмут»), Чарльз Остин («Вест Бромвич»), Пепе Рейна («Астон Вилла»).



Франция



Сук Юн Чжун («Труа»).



Китай



Маруан Феллайни («Шаньдунь Лунэн»).



Россия



Максим Астафьев («Ленинградец»).



Япония



Готоку Сакаи («Виссел Кобе»).