Кравец: российский чемпионат сильнее украинского, ведь у них нет проблем с войной в стране

Украинский нападающий «Кайсериспора» Артём Кравец поделился мнением о силе чемпионатов России и Украины.

«Российский чемпионат сильнее украинского, ведь у них нет проблем с войной в стране. До войны это было прямо пропорционально. Говорить о политике – ходить по тонкому льду. В любом случае скажешь то, что кому-то не понравится.



А это такая тонкая ситуация в отношениях двух народов, которые были братскими. Сложно выражаться… Лучше не выражаться, чтобы не обидеть кого-то. Ведь сколько людей, столько мнений.



Не готов дать интервью об отношениях между Украиной и Россией, потому что не разбираюсь, не лезу туда. Понимаю, в этой ситуации ничего не могу сделать, не могу повлиять. Очень хотел бы, чтобы всё это закончилось как можно быстрее и перестали умирать люди.



Просто считаю, что узнавать это из СМИ, со слов кого-то и потом выражать свои мысли, неправильно», – приводит слова Кравца Ua.tribuna.com.