Филипе Луис: Месси должен всегда получать «Золотой мяч»

Бывший защитник мадридского «Атлетико» Филипе Луис поделился мнением о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси.

«Я всегда бил Месси по ногам, чтобы остановить его, он никогда не упрекал меня за это. Я восхищаюсь им как футболистом. Я никогда не просил его футболку, потому что выхожу на поле, чтобы выиграть, а не сказать, что я играл против него.

Все знают, что я думаю о Месси. Вам нужно восхищаться его игрой, так как не знаю, сколько лет или десятилетий пройдёт, прежде чем появится такой же игрок, как он. Месси должен всегда получать «Золотой мяч», — приводит слова Луиса Marca со ссылкой на Panenka.

Напомним, что 32-летний Месси является единственным игроком в истории, который выигрывал «Золотой мяч» шесть раз.