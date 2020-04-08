Филипе Луис: Месси должен всегда получать «Золотой мяч»
Бывший защитник мадридского «Атлетико» Филипе Луис поделился мнением о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси.
«Я всегда бил Месси по ногам, чтобы остановить его, он никогда не упрекал меня за это. Я восхищаюсь им как футболистом. Я никогда не просил его футболку, потому что выхожу на поле, чтобы выиграть, а не сказать, что я играл против него.
Все знают, что я думаю о Месси. Вам нужно восхищаться его игрой, так как не знаю, сколько лет или десятилетий пройдёт, прежде чем появится такой же игрок, как он. Месси должен всегда получать «Золотой мяч», — приводит слова Луиса Marca со ссылкой на Panenka.
Напомним, что 32-летний Месси является единственным игроком в истории, который выигрывал «Золотой мяч» шесть раз.
Кака: Месси или Роналду? Я играл с Криштиану, но выберу Месси. Он гений, настоящий талант
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