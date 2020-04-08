Спиридонов: я бы решил так: в этом сезоне без медалей, чтобы Дзюба не получил медаль
Бывший волейболист сборной России, доигровщик уфимского «Урала» Алексей Спиридонов поделился мнением о Российской Премьер-Лиге, которая в настоящее время приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса.
«Я думаю, РПЛ сможет в итоге доиграть этот сезон летом. В июне, июле и августе как раз и нужно играть в футбол, а не копаться в сугробах в другие месяцы. Лето — это самое подходящее время для футбола. Я бы сам с удовольствием съездил на пару матчей „Спартака“.
Я бы решил так: в этом сезоне без медалей, чтобы Дзюба не получил медаль. Просто если решат не доигрывать чемпионат России, остановившись на 22 турах, то нет смысла определять чемпиона», — приводит слова Спиридонова РИА «Новости».
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