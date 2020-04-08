Черчесов: коронавирус победим! Мы же из Советского Союза
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото в спортивном костюме с символикой СССР.
«Коронавирус победим!!! Мы же из Советского Союза», — написал Черчесов.
Ранее Черчесов показал, как на беговой дорожке поддерживает форму в условиях карантина.
Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством российская национальная команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. Также Черчесов вывел сборную России в финальную стадию чемпионата Европы—2020. Впрочем, турнир был перенесён на 2021 год из-за коронавируса. Россияне попали в одну группу со сборными Бельгии, Дании и Финляндии. Стартовый матч на турнире российская сборная должна провести с Бельгией.
Черчесов показал, как он поддерживает форму в условиях карантина
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