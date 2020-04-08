Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Черчесов: коронавирус победим! Мы же из Советского Союза

Черчесов: коронавирус победим! Мы же из Советского Союза
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото в спортивном костюме с символикой СССР.

«Коронавирус победим!!! Мы же из Советского Союза», — написал Черчесов.

Ранее Черчесов показал, как на беговой дорожке поддерживает форму в условиях карантина.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством российская национальная команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. Также Черчесов вывел сборную России в финальную стадию чемпионата Европы—2020. Впрочем, турнир был перенесён на 2021 год из-за коронавируса. Россияне попали в одну группу со сборными Бельгии, Дании и Финляндии. Стартовый матч на турнире российская сборная должна провести с Бельгией.

Черчесов показал, как он поддерживает форму в условиях карантина
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020