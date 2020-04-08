Смолов: «Сельта» была в зоне вылета, пришёл человек — и наладил всё
Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», рассказал о впечатлениях от пребывания в клубе из Виго.
«Как уровень? Другой. Очень всё классно, всё только на атаку. Когда я узнал об интересе и дал согласиие, зашёл посмотреть состав и охренел, что клуб в зоне вылета. Зато пришёл такой человек и наладил всё (смеётся).
У «Сельты» база несравнима с нашими. Там шесть полей, три искуственных. Академия там же занимается. Тренажёрки и раздевалки для всех команд и маленькая кафешка. Мы с утра можем ехать на выезд и уезжаем с базы, а там пацаны мелкие тренируются. Приколов с детьми не было никаких, только из молодёжки часто забирают ребят на тренировку», — сказал Смолов в эфире в «инстаграме» Александра Кержакова.
«Грязно играет, наступает». Смолов назвал самого сильного защитника в своей карьере
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