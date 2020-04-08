«Грязно играет, наступает». Смолов назвал самого сильного защитника в своей карьере

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», рассказал о самом сложном оппоненте из оборонительных футболистов.



«Самый сильный защитник, против которого я играл, – Хименес из «Атлетико». Осенью в Лиге чемпионов против него было тяжело, играет на опережение, грязно играет, наступает. Защитники из Латинской Америки физически сильные, но ещё и грязные – наступят на ахилл, локтем зарядят», — сказал Смолов в эфире в «инстаграме» Александра Кержакова.



Смолов перешёл в «Сельту» зимой из «Локомотива» на правах аренды с правом последующего выкупа. В ходе своей карьеры 30-летний российский форвард также защищал цвета московского «Динамо», «Фейеноорда», «Анжи», «Урала» и «Краснодара».

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