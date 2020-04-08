Источник: «Интер» хочет подписать Месси. На аргентинца также претендует «Ньюэллс Олд Бойз»

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси заинтересовал миланский «Интер», сообщает Football Italia со ссылкой на журналиста телеканала TNT Sports Мартина Кастилью.

Итальянский клуб хочет подписать аргентинца в следующем сезоне. «Интер» готов начать переговоры с 32-летним форвардом. Кастилья добавил, что родной клуб Месси, аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз», уже сделал ему предложение.

Контракт аргентинца с «Барселоной» истекает в июне 2021 года. Месси выступает за каталонский клуб с 2005-го.

Ранее бывший президент «Интера» Массимо Моратти выразил мнение, что миланский клуб может в будущем заполучить Лионеля Месси. По его словам, руководство «Интера» пытается заполучить Месси и предпринимало эти попытки ещё задолго до паузы, связанной с пандемией коронавируса.

Бывший президент «Интера» считает, что клуб работает над переходом Месси