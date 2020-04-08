Кержаков — о челлендже Роналду: не говорите Криштиану, что Селюк сделал 226 повторений

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков в прямом эфире в своём «инстаграме» пошутил на тему челленджа, запущенного форвардом туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Челлендж Роналду? Не могу унижать самооценку Криштиану. Селюка я в этом плане точно не побью. Не говорите Криштиану, что Селюк сделал 226 повторений, пусть спокойно готовится к сезону», — сказал Кержаков в беседе с форвардом «Сельты» Фёдором Смоловым.

5 апреля Роналду на своей странице в «Инстаграме» запустил новый челлендж. Португалец предложил сделать на скорость упражнение на пресс. В положении лёжа на спине нужно поднять ноги и руки вертикально вверх и постараться достать ладонями ноги максимальное количество раз за 45 секунд. Роналду за 45 секунд сделал 142 повторения.

Роналду запустил новый челлендж, предложив побить рекорд в упражнении на пресс