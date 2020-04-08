«Такие, как ты, у меня за пивом бегают». Смолову давно никто такое не говорил

Время челленджей с чеканкой туалетной бумагой и переодеванием в девушку осталось в прошлом. Пока Криштиану Роналду запускал свой челлендж в упражнении на пресс, а многие футболисты стриглись налысо, в России разгорелся конфликт между агентом Дмитрием Селюком и Фёдором Смоловым, а Леонид Слуцкий и Иван Игнатьев обменялись подколами.
Селюк против Смолова
История со Смоловым началась с того, что Фёдор без разрешения «Сельты» самовольно покинул Испанию и вернулся в Россию. Из-за распространения коронавируса нападающему испанского клуба было несколько раз отказано в поездке на родину в связи с правилами карантина, и теперь игрока ждут санкции от клуба. По информации испанских СМИ, Смолов покинул страну на частном самолёте, чтобы попасть на день рождения внучки Ельцина. Решение футболиста поддержал известный блогер Василий Уткин: «Ты не должен сходить с ума в одиночестве». Чуть позже Фёдор на своей странице в «Инстаграме» объяснил своё возвращение в Россию.
Резко негативно на эту тему высказался агент Дмитрий Селюк, заявив, что Смолов, видимо, собирается нарушить карантин. Также Дмитрий не удивится, если всё семейство Ельциных по вине Фёдора окажется в больнице в Коммунарке из-за несоблюдения карантина нападающим. Футбольный функционер затронул даже личную жизнь нападающего, которому посоветовал завести отношения с Ольгой Бузовой, и рассказал «Чемпионату», что «Сельта» хочет избавиться от Смолова.
Молчать форвард «Сельты» не стал, поэтому сразу же высказался под постом агента в «Твиттере».
Конфликт продолжился. Селюк прокомментировал высказывание Смолова, где затронул юмор и игру нападающего.
Теперь отношения между футбольным функционером и нападающим «Сельты» испорчены. Непонятно, закончилась ли перепалка между Селюком и Смоловым. Удастся ли уладить конфликт этим публичным людям — узнаем позже.
Слуцкий против Игнатьева
А вот если в истории фигурирует Слуцкий, то никакого конфликта точно не будет.
Свой карантин нападающий «Рубина» Иван Игнатьев решил провести с девушкой, к которой отправился в Ростов-на-Дону. Форвард «Рубина» выложил фото в «Инстаграм» с подписью: «Дальнобойщик Иван».
Леонид Слуцкий пост Игнатьева без внимания не оставил и подколол форварда «Рубина»:
«Дальнобойщик — лох и злостный нарушитель карантина Иван Игнатьев. 6.01.1999 — это так для информации».
Футболист в свою очередь объявил главному тренеру войну, на что Слуцкий ответил: «Не смеши народ. Гулливер не обидит лилипута».
Воспитанник «Краснодара» шутку о весе Леонида Викторовича явно приберёг для важного момента. «Конечно не обидит. Он же толстый, и ему тяжело достать лилипута», — написал Игнатьев.
Без упоминания нападающего «Зенита» не обошлось даже здесь.
«Игнат, даже Дзюба рыдал после объявления мне войны. Я с третьей любительской лигой даже играть не стану. P.S. Гулливер не толстый. Ну, это для людей с тремя классами образования», — отметил Слуцкий.
«Речь не про Гулливера», — ответил Игнатьев.
Кто вышел победителем из этой юмористической войны — решать вам. Видимо, Леонид Викторович нашёл ещё одного соперника. Тарасов, Дзюба, теперь Игнатьев. Скоро можно будет состав на КВН собрать.
- 8 апреля 2020
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