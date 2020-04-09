Жена Карпина посоветовала подписчикам 27 фильмов и 5 сериалов на время карантина

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, в своём «инстаграме» опубликовала подборку фильмов и сериалов.
«Про фильмы… Обещала, что сделаю подборку по жанрам. Там будут и новые, и старые, как дерьмо мамонта, зато проверенные. А вы в свою очередь кидайте своих фаворитов в комментариях, ну и пишите, смотрели ли мои.
Фильмы полнометражные.
Детектив: «Таинственная река», «Лофт», «10 негритят».
Триллеры: «Остров проклятых», «Шестое чувство», «Что скрывает ложь» (с Х. Фордом), «Другие».
Ужасы: «Женщина в чёрном», «Заклятие», «От заката до рассвета», «Сайлент Хилл», «Дело 39».
Драма: «Пролетая над гнездом кукушки», «Папа» (с В. Машковым), «Зелёная миля», «Легенды осени», «Профессионал» (с Бельмондо).
Любовная драма: «Мосты округа Мэдисон», «Английский пациент», «Ла-Ла Ленд», «О любви» (с Д. Певцовым).
Неожиданная концовка: «Лучшее предложение», «Невидимый гость», «Кожа, в которой я живу».
Исторические: «Гладиатор», «Троя», «Патриот».
Ну и любимые сериалы: «Ликвидация», «Место встречи изменить нельзя», «Мост» (оригинал, шведский), «Прощай, любимая» (с Лавроненко), «Настоящий детектив», — написала Дарья.
Ранее Дарья Карпина опубликовала видео первой встречи маленькой дочери с новорождённой сестрой.
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