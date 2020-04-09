«Ростов» продлил контракты с Байрамяном и Черновым

«Ростов» в своём официальном «твиттере» сообщил о продлении соглашений сразу с двумя игроками команды.
«Время хороших новостей. Перед паузой в РПЛ произошло важное событие, о котором мы хотим рассказать. Полузащитник нашего клуба Хорен Байрамян и защитник Евгений Чернов продлили свои контракты на 4,5 года. Президент Арташес Арутюнянц лично поздравил футболистов», — говорится в сообщении ростовчан.
Байрамян защищает цвета «Ростова» на протяжении всей карьеры с перерывами на аренды в «Ротор», «Волгарь» и «Рубин». В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 4 голами и 4 результативными передачами.
Чернов перешёл в «Ростов» в прошлом году, а до этого выступал за «Томь», «Оренбург», «Химик», «Енисей», «Зенит» и «Тосно». В активе 27-летнего защитника 3 голевых паса в 22 встречах нынешнего розыгрыша РПЛ.
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