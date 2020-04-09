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Павлюченко: Прудников говорил Дзюбе: «Посмотрим, где будешь ты, а я буду в Европе играть»

Павлюченко: Прудников говорил Дзюбе: «Посмотрим, где будешь ты, а я буду в Европе играть»
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал о конфликте нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы с форвардом Александром Прудниковым. Оба футболиста почти одновременно дебютировали в московском «Спартаке».

«Если вернуться во времена Прудникова и Дзюбы, то они скорее одноплановые футболисты. У них всегда была вражда между собой. Саша всегда ему говорил: «Посмотрим, где будешь ты, а я вот буду в Европе играть». Я бы не сказал, что у Прудникова плохая карьера. Он многого добился, но где Артём, а где Саша.

Я уже запутался, где играет Прудников. Смотрю – он в одном клубе, через месяц снова в другом клубе», – сказал Павлюченко в прямом эфире «Чемпионата» #ОСТАЁМСЯДОМА с Григорием Телингатером.

Смотрите прямой эфир на странице «Чемпионата» в «Инстаграме».

Павлюченко: Дзюба даже минуты не может помолчать. Наверное, даже сам с собой разговаривает
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