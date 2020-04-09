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Хаверц хочет перейти в «Баварию»

Хаверц хочет перейти в «Баварию»
Футбол / Германия 0

Полузащитник леверкузенского «Байера» Кай Хаверц определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры.

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на Sky Germany, 20-летний футболист хочет перебраться в «Баварию». Главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик видит в хавбеке идеальное усиление средней линии. «Байер» намерен выручить крупную сумму с продажи Кая и потребует за него около € 114 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Хаверцу со стороны ведущих английских клубов, среди которых «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур».

Хаверц является воспитанником «Байера» и защищает цвета клуба с 2016 года. В нынешнем сезоне он отметился 6 голами и 5 результативными передачами в 22 матчах чемпионата Германии.

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