Хаверц хочет перейти в «Баварию»
Полузащитник леверкузенского «Байера» Кай Хаверц определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры.
Как сообщает Sky Sports со ссылкой на Sky Germany, 20-летний футболист хочет перебраться в «Баварию». Главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик видит в хавбеке идеальное усиление средней линии. «Байер» намерен выручить крупную сумму с продажи Кая и потребует за него около € 114 млн.
Ранее сообщалось об интересе к Хаверцу со стороны ведущих английских клубов, среди которых «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур».
Хаверц является воспитанником «Байера» и защищает цвета клуба с 2016 года. В нынешнем сезоне он отметился 6 голами и 5 результативными передачами в 22 матчах чемпионата Германии.
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