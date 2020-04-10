«Это было точно не специально». Денис Черышев рассказал о нарушении карантина в Испании

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев прокомментировал ситуацию с нарушением карантина, введённого в Испании из-за пандемии коронавируса. В середине марта футболист был замечен на улице во время пробежки. На тот момент жителям страны уже было запрещено покидать свои дома.

«К сожалению, я не разобрался в ситуации. Был уверен, что карантин введён с понедельника, и не знал, что уже с воскресенья нельзя заниматься спортом на улице. Из-за незнания пошёл бегать. Получается, ошибся, нарушил. Это было точно не специально: я просто стараюсь не смотреть новости в большом количестве, поэтому и пропустил информацию. После того случая сижу дома, не нарушаю», — приводятся слова Черышева в группе сборной России по футболу в соцсети «ВКонтакте».