Мануэль Нойер хочет зарабатывать более € 20 млн в год по новому контракту с «Баварией»

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер по-прежнему не может договориться с руководством «Баварии» о продлении контракта. Вратарь хочет получать более € 20 млн в год по новому соглашению с клубом. Об этом сообщает Bild.

Ранее сообщалось, что 34-летний футболист требует у руководства соглашение, рассчитанное до 2025 года. Таким образом, к моменту окончания срока такого контракта Мануэлю будет 39 лет. В «Баварии» пока не готовы удовлетворить требования Нойера и предлагают ему соглашение до 2023 года. Нынешнее соглашение с игроком рассчитано до лета 2021 года.

В этом сезоне голкипер принял участие в 37 матчах за «Баварию» во всех турнирах, отыграв на ноль в 15 из них. На его счету 38 пропущенных мячей.