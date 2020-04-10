Жоау Мариу показал домашнюю тренировку

Португальский полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу на своей странице в «Инстаграме» разместил видео, на котором он тренируется дома.

Бразилец провёл интенсивную тренировку, занимался на тренажёрах, поднимал гантели. «Ещё одна тренировка! Я дома, но у меня есть всё необходимое, чтобы оставаться в форме. Очень важно в эти трудные времена выполнять некоторые из наших регулярных упражнений», — написал Мариу в описании ролика.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее Мариу рассказал, как проходит его жизнь после переезда в российскую столицу. Футболист сообщил, что утром проводит тренировки, после них он старается получше узнать Москву. Бразилец признался также, что русский язык показался ему сложным.