«Надеюсь, скоро заговорю по-русски». Ж. Мариу рассказал о своей жизни в Москве

Португальский полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу рассказал, как проходит его жизнь после переезда в российскую столицу.
«Я люблю Москву, это отличный город для жизни. У меня очень спокойный распорядок дня. Утром тренировки, после них, когда у меня остаётся свободное время, я стараюсь получше узнать город. Москва большая, здесь есть чем заняться, поэтому я пытаюсь изучить её в полной мере и насладиться этим опытом.
Русский язык очень отличается от португальского, особенно алфавитом. Я уже знаю несколько слов, которые помогают мне в повседневной жизни. Несмотря на то что это сложный язык, я работаю каждый день, чтобы улучшить свой русский. Надеюсь, что скоро смогу свободно на нём разговаривать», – сказал Мариу, отвечая на вопросы для Empower Sports.
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