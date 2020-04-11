«Зенит» составил десятку лучших матчей команды за последние 10 лет

«Зенит» составил подборку из десяти лучших матчей петербургского клуба в Российской Премьер-Лиге за последние 10 лет.
1. «Зенит» — «Спартак» (5:0), 11 августа, 4-й тур РПЛ сезона-2012/2013
2. «Краснодар» — «Зенит» (2:3), 20 апреля, 24-й тур РПЛ сезона-2018/2019
3. «Зенит» — «Спартак» (5:1), 6 августа, 4-й тур РПЛ сезона-2017/2018
4. «Зенит» — «Спартак» (5:2), 16 апреля, 24-й тур РПЛ сезона-2015/2016
5. «Зенит» — «Локомотив» (5:3), 23 сентября, 8-й тур РПЛ сезона-2018/2019
6. «Рубин» — «Зенит» (2:3), 18 сентября, 24-й тур РПЛ сезона-2011/2012
7.«Зенит» — «Ростов» (5:0), 14 ноября, 28-й тур РПЛ сезона-2009/2010
8. «Зенит» — «Спартак» (4:2), 28 сентября, 11-й тур РПЛ сезона-2013/2014
9. «Зенит» — ЦСКА (3:1), 12 мая, 28-й тур РПЛ сезона-2018/2019
10. «Зенит» — «Краснодар» (4:0), 6 декабря, 17-й тур РПЛ сезона-2014/2015
Видео можно посмотреть на канале «Зенита» в YouTube.
«Зенит», набрав 50 очков, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В 22 встречах команда Сергея Семака одержала 15 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.
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