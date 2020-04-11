Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Булыкин – о словах Кафельникова: смартфон — это уже электронный ошейник

Булыкин – о словах Кафельникова: смартфон — это уже электронный ошейник
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал планы московских властей по введению пропускного режима из-за пандемии коронавируса. Ранее стало известно, что столичные власти будут отслеживать перемещение граждан с помощью программного обеспечения для смартфонов.

«Что касается введения пропусков на выход из дома, такие меры есть и в Европе. Друзья из разных стран пишут, что никаких проблем там это не создаёт. Ситуация сейчас серьёзная. Кафельников заявил, что не будет «нацеплять» на себя «электронный ошейник»? Люди, которые безалаберно относились к серьёзным вещам, были всегда. Когда вирус пройдёт рядом, они изменят мнение. Тем более смартфон — это уже электронный ошейник», — заявил Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020