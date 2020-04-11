Булыкин – о словах Кафельникова: смартфон — это уже электронный ошейник

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал планы московских властей по введению пропускного режима из-за пандемии коронавируса. Ранее стало известно, что столичные власти будут отслеживать перемещение граждан с помощью программного обеспечения для смартфонов.



«Что касается введения пропусков на выход из дома, такие меры есть и в Европе. Друзья из разных стран пишут, что никаких проблем там это не создаёт. Ситуация сейчас серьёзная. Кафельников заявил, что не будет «нацеплять» на себя «электронный ошейник»? Люди, которые безалаберно относились к серьёзным вещам, были всегда. Когда вирус пройдёт рядом, они изменят мнение. Тем более смартфон — это уже электронный ошейник», — заявил Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.