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Кафельников: если вы готовы нацепить электронный ошейник, то я свою свободу не отдам

Кафельников: если вы готовы нацепить электронный ошейник, то я свою свободу не отдам
Теннис / ATP 0

Бывший российский теннисист Евгений Кафельников раскритиковал планы московских властей по введению пропускного режима из-за пандемии коронавируса. Ранее стало известно, что столичные власти будут отслеживать перемещение граждан с помощью программного обеспечения для смартфонов.

«Если вы готовы нацепить на себя электронный ошейник, то я никогда свою свободу не отдам никому», — написал Кафельников в «Твиттере».

На первом этапе пропускная система будет введена для поездок на работу. На втором — для поездок в других целях. На третьем этапе, если понадобится, — передвижение внутри района. Пропускная система будет носить заявительный характер. Но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений.

По состоянию на 11 апреля в России коронавирусной инфекцией заразилось уже 13 584 человека. Зафиксировано 106 летальных исходов, 1045 человек выздоровели.

С 13 апреля в Москве из-за пандемии коронавируса будет вводиться пропускная система
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