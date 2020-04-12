Трогательные Миранчуки, модный Головин и Дзюба в «Спартаке». Детские фото сборной России
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе чемпионата Европы—2020 на 2021 год из-за эпидемии коронавируса.
«Официально чемпионат Европы перенесён на лето 2021 года. Он пройдёт с 11 июня по 11 июля», — сообщается в официальном «твиттере» Евро-2020 в Санкт-Петербурге.
Евро-2020 планировалось провести с 12 июня по 12 июля в 12 городах, одним из которых является Санкт-Петербург.
Напомним, на групповом этапе Евро сборная России встречается с национальными командами Дании, Финляндии и Бельгии. Россияне должны стартовать на турнире матчем с Бельгией.
В ожидании чемпионата Европы в следующем году предлагаем посмотреть, как игроки этого состава сборной России выглядели в детстве.
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