Трогательные Миранчуки, модный Головин и Дзюба в «Спартаке». Детские фото сборной России

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе чемпионата Европы—2020 на 2021 год из-за эпидемии коронавируса.

«Официально чемпионат Европы перенесён на лето 2021 года. Он пройдёт с 11 июня по 11 июля», — сообщается в официальном «твиттере» Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Евро-2020 планировалось провести с 12 июня по 12 июля в 12 городах, одним из которых является Санкт-Петербург.



Напомним, на групповом этапе Евро сборная России встречается с национальными командами Дании, Финляндии и Бельгии. Россияне должны стартовать на турнире матчем с Бельгией.

В ожидании чемпионата Европы в следующем году предлагаем посмотреть, как игроки этого состава сборной России выглядели в детстве.