Манчини — о «Ферги-тайм»: если «МЮ» проигрывал, добавляли пять минут. Если выигрывал — две

Главный тренер национальной команды Италии Роберто Манчини, ранее возглавлявший «Манчестер Сити», поделился мнением о «Ферги-тайме» — умении «Манчестер Юнайтед» забивать на последних минутах.
«Знаете, как работал «Ферги-тайм»? Если «МЮ» проигрывал дома, арбитр добавлял не менее пяти минут. Если они выигрывали — максимум две.
За годы, что я тренировал «Сити», мы изменили историю футбола Манчестера. Мы выиграли в дерби со счетом 6:1. Такого никогда не было и больше никогда не будет. В тот день можно было добавить много минут.
Говоря всё это, признаю, что Алекс Фергюсон был великим тренером», — приводит слова итальянского специалиста Il Sole 24 Ore.
Манчини работал в «Манчестер Сити» с 2009 по 2013 год. Под его руководством «горожане» стали чемпионами английской Премьер-лиги, а также выиграли Кубок и Суперкубок Англии.
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