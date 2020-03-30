«Если «МЮ» упустит титул, то из-за двух придурков». Ван Перси — о методах Фергюсона

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси рассказал о методах работы экс-наставника «красных дьяволов» Алекса Фергюсона.

«Фергюсон знал, когда нужно принимать меры, чтобы, например, наладить дисциплину. В моём дебютном сезоне в «Манчестер Юнайтед» в апреле мы лидировали с отрывом в 15 очков и принимали на своём поле «Манчестер Сити». Если бы мы выиграли тот матч, то преимущество выросло бы до 18 очков, но мы проиграли. Мы всё равно были далеко впереди, и другие тренеры не стали бы драматизировать ситуацию. Но Фергюсон был в ярости. Тогда было по-настоящему горячо.



Два парня из команды решили отдохнуть после того поражения. На следующий день после матча Фергюсон принёс в раздевалку фото их ночных гуляний и сказал всей команде: «Хорошо, парни, если мы упустим титул, то это произойдёт из-за этих двух придурков, которым захотелось повеселиться», — приводит слова ван Перси So Foot.