«Если «МЮ» упустит титул, то из-за двух придурков». Ван Перси — о методах Фергюсона

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси рассказал о методах работы экс-наставника «красных дьяволов» Алекса Фергюсона.
«Фергюсон знал, когда нужно принимать меры, чтобы, например, наладить дисциплину. В моём дебютном сезоне в «Манчестер Юнайтед» в апреле мы лидировали с отрывом в 15 очков и принимали на своём поле «Манчестер Сити». Если бы мы выиграли тот матч, то преимущество выросло бы до 18 очков, но мы проиграли. Мы всё равно были далеко впереди, и другие тренеры не стали бы драматизировать ситуацию. Но Фергюсон был в ярости. Тогда было по-настоящему горячо.
Два парня из команды решили отдохнуть после того поражения. На следующий день после матча Фергюсон принёс в раздевалку фото их ночных гуляний и сказал всей команде: «Хорошо, парни, если мы упустим титул, то это произойдёт из-за этих двух придурков, которым захотелось повеселиться», — приводит слова ван Перси So Foot.
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