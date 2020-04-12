Палмери: правительство Италии рассматривает все возможные варианты продолжения чемпионата

Итальянский журналист Танкреди Палмери прокомментировал информацию о возможном запрете на проведение матчей со зрителями до января 2021 года.



«Правительство Италии действительно раздумывает над таким вариантом. Но пока они просто рассматривают все возможные варианты продолжения чемпионата. Каждое скопление людей сейчас — большой риск. Понятно, футбол, как и экономика, сейчас страдает. Но нужно по максимуму уменьшить шансы заражения коронавирусом. Пандемия ещё не прошла, как можно разрешить большой группе людей собираться в одном месте уже в скором времени?» — сказал Палмери в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Чемпионат Италии-2019/2020 был приостановлен из-за пандемии коронавируса после 26-го тура. Турнирную таблицу Серии А возглавляет «Ювентус», набравший 63 очка, на втором месте — «Лацио», в активе команды на очко меньше.

В Италии планируют запретить проведение матчей со зрителями до января 2021 года