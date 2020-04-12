«Никто не играет так, как ты». Русская жена поздравила Адриано с днём рождения

Екатерина Дорожко, жена нападающего «Палмейраса» Луиса Адриано, поздравила супруга с днём рождения. Сегодня, 12 апреля, бывшему игроку «Спартака» исполняется 33 года.



«Сегодня мой любимый день. Твой день рождения. И если бы я писала книгу, она была бы о тебе. Ты самый замечательный человек, с самой доброй душой! Конечно, наша встреча — это судьба. Восхищаюсь всем, что ты делаешь. Я отдала тебе сердце и, кажется, не оставила себе ни единого кусочка. Ты тот человек, о котором я мечтала всю жизнь. Я мечтала о тебе перед сном. Ты перевернул всю мою жизнь с ног на голову.



С тобой я расту, с тобой хочу быть лучше каждый день. Я люблю тебя больше всех на свете. Каждый день молюсь за тебя. Каждый день ты наполняешь все мои мысли. Каждый день влюбляюсь в тебя снова и снова. Что бы ни случилось, ты должен знать, что я всегда буду рядом и протяну руку. Хочу, чтобы мы сохраняли уважение и любовь на протяжении многих лет. В конце концов, любовь милосердна, любовь не думает о зле, любовь сильнее всего, любовь всё превозмогает.



Желаю тебе счастья! Чтобы рядом всегда были настоящие друзья. Ты самый талантливый футболист. Никто не играет так, как ты. Ты особенный. Пусть сбудется всё, о чём ты мечтаешь. Я люблю тебя, моя жизнь! С днём рождения!» — написала Дорожко на португальском языке на своей странице в «Инстаграме».