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Акинфеев: майку ван дер Сара у меня украли в аэропорту Манчестера

Акинфеев: майку ван дер Сара у меня украли в аэропорту Манчестера
Футбол / РПЛ 0

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что в 2009 году он поменялся майками с бывшим голкипером «Манчестер Юнайтед» Эдвином ван дер Саром, но сувенир украли у него в аэропорту Манчестера.

«Когда мы играли в 2009 году в Манчестере, в воротах стоял великий ван дер Сар, я попросил его поменяться майками. Но в аэропорту в Манчестере у меня её благополучно вытащили, когда сдал сумку в багаж. Так что футболка осталась в Манчестере. Причём у ребят тоже пропали куртки», — рассказал Акинфеев в интервью клубной пресс-службе.

В составе ЦСКА 34-летний Акинфеев шесть раз становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок России, а семь раз — Суперкубок страны, а также становился обладателем Кубка УЕФА.

ЦСКА подтвердил, что Акинфеев был инициатором снижения зарплат со стороны игроков
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