Глушаков: Каррера хотел поменять капитана «Спартака», устраивал постановочные сцены

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков, ранее выступавший за «Спартак», поделился воспоминаниями от поражения московского клуба от «Тосно» в полуфинале Кубка России, а также рассказал об истории с переводом его и Андрея Ещенко в молодёжный состав за лайк стихотворения с критикой тогдашнего наставника команды Массимо Карреры.

«Ощущения во время матча с «Тосно» были печальные. Я до этого матча давно не бил пенальти, а после этого пенальти я больше не бил и не буду. Что касается Карреры, после этого момента, то ребята всё высказывали, я доказывал игрой, болельщики что-то кричали, я с кем-то встречался, говорил. С кем не встретился, готов всегда поговорить.



Лайк под постом Назарова? Реально поставил лайк автоматом, хотя я послушал и сначала решил, что не будет, а потом увидел, что это благотворительный фонд, поставил. Каррера психанул, но к этому всё шло. Он уже хотел поменять капитана, устраивал постановочные сцены, всё это было некрасиво. Хотя мы хотели с Ещенко с ним поговорить, но он не захотел", — сказал Глушаков в программе «Открытый показ» на телеканале «Матч ТВ».