Глушаков: тот гол «Амкару» забил случайно. Бил в створ, залетел в девятку

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, в этом сезоне выступающий за «Ахмат», поделился воспоминания о голе в ворота «Амкара» в 2018 году. Хавбек отличился дальним ударом в компенсированное время, забив единственный гол в матче.

«В девятку с «Амкаром» попал случайно. Бил в створ, залетел в девятку.



В день, когда мы выиграли чемпионство, я был подшофе, потому что было 40 дней со смерти дяди, я уже выпил. Когда мне сказали, что мы чемпионы, были слёзы, радость, взял банку и пошёл на стадион. Потом все меня искали с банкой, позвонил Реброву, ребятам, собрались в ресторане.



Опасность была, когда болельщики все побежали на поле. Игрокам «Ахмата» даже сказали быстрее уходите с поля. Но такие моменты остаются в памяти болельщиков и всего российского футбола", — сказал Глушаков в программе «Открытый показ» на телеканале «Матч ТВ».