Паулино Гранеро – о коронавирусе: в Москве я почти не спал, не отдыхал и потерял 7 кг веса

Испанский тренер по физической подготовке ЦСКА Паулино Гранеро рассказал о своих переживаниях в Москве в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

«С 15 марта я находился на карантине на базе ЦСКА. Было тяжело переживать на расстоянии всю ту ситуацию, которая происходила в Испании. Меня тревожила статистика смертей стариков, эти новости вызывали большое беспокойство. Я ощущал себя бесполезным человеком, который не может помочь тем, кто остался дома.

В России в период карантина я был один, почти не выходил на улицу за исключением одного раза, когда пришлось серьезно закупиться в магазине. Стресс привел к тому, что в Москве я практически не мог нормально спать и отдыхать, к тому же я потерял 7 килограммов веса», — сказал Гранеро в интервью Diario de Almería.

По данным на 12 апреля, в мире зафиксировано 1,7 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых скончалось более 100 тыс. людей, а вылечилось – 400 тыс. Среди регионов России Москва занимает первое место по количеству заражённых – 10 158 случаев.

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