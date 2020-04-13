«В «Арсенале» нам делали инъекции». Райт рассказал, как Венгер выводил игроков на пик

Бывшие игроки лондонского «Арсенала» и «Ньюкасл Юнайтед» Иан Райт и Алан Ширер пообщались в эфире подкаста BBC.

Ширер, обсуждая влияние знаменитого тренера «канониров» Арсена Венгера на английский футбол, вспомнил поражение «Ньюкасла» от «Арсенала» в финале Кубка Англии 1998 года и задал собеседнику вопрос.

«Мы много раз играли с различными составами «Арсенала» после прихода Венгера и каждый раз я смотрел на тебя и задавался вопросами: как ты держишь форму? За счёт чего ты так силён? Что вы, парни, делаете, что принимаете, что вообще происходит?» — сказал Алан.

Райт ответил: «Знаешь что, Эл? Раньше нам делали витаминные инъекции прямо в руку, прямо сюда. Вот что делал Арсен Венгер. Он выводил тебя на уровень, где ты был, буквально, на пике. Вот что он делал — таблетки В6, В12 и тренировки».

Ширер прервал Иана, поняв что он может сболтнуть лишнего: «Надеюсь, ты не втянешь Арсена в неприятности! Теперь «Ньюкаслу» вручат Кубок Англии 1998 года, потому что игроки «Арсенала» принимали допинг».

«Только так ты и сможешь получить медаль Кубка Англии», — сказал в ответ Райт.