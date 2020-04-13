Фрэнк Лэмпард: «Челси» сможет составить конкуренцию «Манчестер Сити» и «Ливерпулю»

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о конкуренции с лучшими командами английской Премьер-лиги.
«Не хочу опережать события, поскольку хорошо известно, чего добились «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». С моей стороны будет глупо предположить, что «Челси» сможет быстро сократить разрыв от этих клубов, потому что они проделали огромную работу, приглашая топ-футболистов и отличных тренеров.
Мы должны стать частью этого процесса, однако надо делать это по-своему, не нужно пытаться копировать. У нас есть опытные игроки, способные помочь молодёжи, но мы знаем о проблемах с некоторыми позициями. Какие-то из них клуб уже усилил, но нам ещё есть над чем работать.
В связи с тем, что сейчас происходит в мире, стало очень трудно планировать, однако входя в эту паузу, я чувствовал, что мы движемся в правильном направлении. Прогресс, работа на тренировках и приобретение футболистов помогут нам сократить отставание от «Сити» и «Ливерпуля». Да, мы твёрдо убеждены, что сможем составить им конкуренцию, — цитирует Лэмпарда Sky Sports.
- 13 апреля 2020
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