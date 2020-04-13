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«Реал» рассматривает трёх французов на замену Каземиро. Среди них — Н'Голо Канте

«Реал» рассматривает трёх французов на замену Каземиро. Среди них — Н'Голо Канте
Футбол / Англия 0

Мадридский «Реал» начал поиски замены полузащитнику Каземиро. «Сливочные» хотят приобрести футболиста, который сможет при необходимости подменять бразильца. На этот момент они рассматривают три варианта, сообщает AS.

Первой опцией является хавбек «Ренна» Эдуардо Камавинжа. Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан уже советовал президенту клуба Флорентино Пересу приобрести француза, когда тот стоил € 10 млн, но сделка так и не состоялось. Сейчас 17-летний футболист оценивается в € 45-50 млн.

Второй вариант — полузащитник «Челси» Н'Голо Канте. Лондонский клуб готов расстаться с французом, но намерен получить за него не менее € 80 млн.

«Реал» также интересуется Бубакари Сумаре, который выступает за «Лилль». Трансферная стоимость игрока молодёжной сборной Франции оценивается в € 24,5 млн.

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