Одил Ахмедов: в Китае более техничный и комбинационный футбол, чем в России

Полузащитник «Шанхай СИПГ» Одил Ахмедов, ранее выступавший за «Краснодар», сравнил китайский чемпионат с российским, а также рассказал, что происходит в стране на фоне пандемии коронавируса.
«Жизнь нормализовалась. На улицах вовсю ходит народ, всё открыто. Уже нету страха у людей, как было раньше. Да, жители Шанхая ещё ходят в масках, осторожничают, но в целом всё в порядке.
Китай, как и Россия — очень большая страна… Здесь много летаешь, много проводишь матчей. Люди — приятные и простые. Китайцы любят футбол, чемпионат прогрессирует с каждым сезоном. Местные футболисты за счет качественных легионеров прибавляют в мастерстве.
Чем отличается китайский чемпионат от российского? В России — более силовой, жёсткий футбол, а здесь более техничный и комбинационный
Я уже немолод — в следующем году стукнет 34. Думаю, из России предложений не будет. Скорее реальный вариант — возвращение домой, в Узбекистан", — приводит слова Ахмедова Sport24.
- 13 апреля 2020
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