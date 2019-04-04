Ахмедов: скучаю по России и готов рассмотреть предложения из РПЛ

Бывший полузащитник «Анжи» и «Краснодара», а ныне игрок китайского клуба «Шанхай СИПГ» Одил Ахмедов признался, что готов рассмотреть предложения из России.

«Начну с того, что меня отлично встретили в Китае. Клуб постарался сделать всё, чтобы мне было здесь комфортно. Тем не менее различия менталитета и языка в быту очень ощутимы. Можно сказать, что только сейчас я начал по-настоящему осваиваться в Поднебесной.

Скучаю ли я по России? Конечно, скучаю. В российском чемпионате я провёл шесть лет своей жизни. Они навсегда останутся в моей памяти, как одни из самых ярких в моей футбольной карьере. Российские клубы осуществили мою мечту — сыграть в еврокубках. А какие у вас болельщики: они всегда были рядом и поддерживали меня. Эти воспоминания дорогого стоят.

Готов рассмотреть предложения из РПЛ. Я высоко оцениваю чемпионат России», — приводят слова Ахмедова «Известия».