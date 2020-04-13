Инсинье расторг соглашение с агентом Райолой
Нападающий неаполитанского «Наполи» Лоренцо Инсинье расторг соглашение с агентом Мино Райолой, утверждает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
По данным источника, такое решение футболист принял в связи с тем, что он хочет выступать за неаполитанский клуб до конца карьеры.
28-летний Инсинье является уроженцем Неаполя и воспитанником «Наполи». В нынешнем сезоне форвард принял участие в 25 матчах итальянского национального чемпионата (в 23 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей (трёх — с пенальти) и пяти результативных передач. Контракт футболиста с неаполитанским клубом действует до лета 2022 года.
«Наполи», набрав в 26 матчах 39 очков, занимает шестое место в Серии А.
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